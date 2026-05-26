Münchner stirbt nach Sturz auf U-Bahn-Gleise am Kolumbusplatz

München - Ein Mann, der am Kolumbusplatz ins U-Bahn-Gleis gestürzt war, ist im Krankenhaus gestorben.

An der U-Bahnstation Kolumbusplatz wurde ein Mann schwer verletzt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei nun mitteilte, sei der 49-Jährige bereits am vergangenen Mittwoch gegen 10.25 Uhr vom Bahnsteig ins Gleis gestürzt.

Dabei wurde er schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Dort starb er am Samstag an den Folgen seiner Verletzungen.