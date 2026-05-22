Radfahrer schlitzt sich an schiefem Schild den Hals auf

München - Ein schwerer Fahrradunfall hat sich im Münchner Stadtteil Schwabing-West ereignet.

Ein Hindernis ist einem Radfahrer in München zum Verhängnis geworden. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Wie das Polizeipräsidium München mitteilte, war ein 23-Jähriger am Donnerstag gegen 21.55 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Rheinstraße in Richtung Olympiapark unterwegs.

Auf Höhe der Hausnummer 14 kam es zum Unglück: Ein Haltverbotszeichen ragte so schräg in den Radweg hinein, dass es laut Polizei kaum wahrnehmbar war.

Der junge Mann übersah das Hindernis und kollidierte mit dem Schild. Dabei zog er sich eine schwere Schnittwunde am Hals zu.

Nach einer Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Das Verkehrszeichen wurde von den Einsatzkräften abgebaut.