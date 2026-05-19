Schwerer Unfall in Schwanthalerhöhe: Radfahrer kracht in Fußgänger

München - Bei einem wilden Fahrmanöver ist ein Radfahrer in München in einen Fußgänger gekracht. Beide wurden bei dem Unfall am Montag in der Schwanthalerhöhe schwer verletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Laut Polizeiangaben fuhr ein 54-Jähriger gegen 18.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem rechten Radweg der Garmischer Straße von der Hansastraße kommend in Richtung Ridlerstraße.

Als er an der Kreuzung zur Ridlerstraße ankam, war die südliche Fußgänger-Ampel grün, weshalb der Radfahrer "verbotswidrig nach links in die Fußgängerfurt einfuhr, um die Garmischer Straße zu überqueren."

Dabei stieß er in einen 58-Jährigen, der die Straße in diesem Moment in entgegengesetzter Richtung zu Fuß überquerte.

Beide stürzten nach dem Zusammenstoß zu Boden und verletzten sich schwer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei trug der Fahrradfahrer keinen Helm.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Abfahrt vom Mittleren Ring in Richtung Ridlerstraße zeitweise komplett gesperrt werden musste.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt und sucht Zeugen.