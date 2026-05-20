Schwerer Unfall auf Baustelle in München-Laim: Bagger erfasst Fußgänger

München - Auf einer Baustelle in München ist es zu einem schweren Unfall zwischen einem Bagger und einem Fußgänger gekommen. Ein 77-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Ihm drohte sogar die Amputation eines Fußes.

Laut Polizeiangaben war eine fehlende Baustellenbake die Ursache für den Unfall. (Symbolbild) © ygrek/123RF

Wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte, war der Senior am Dienstagmittag zu Fuß auf dem Gehweg der Fürstenrieder Straße in Richtung Laimer Unterführung unterwegs.

Da sich dort mehrere Baustellen befinden, ist der Gehweg mit Baustellenbaken von der Fahrbahn abgetrennt.

An der Kreuzung zur Agnes-Bernauer-Straße fehlte eine Bake. Der Rentner wollte daher die Straße dort überqueren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Bagger, der in gleicher Richtung unterwegs war. Das schwere Baustellenfahrzeug überfuhr mit dem vorderen rechten Rad den Fuß des 77-Jährigen.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik, wo die Ärzte zunächst sogar eine Amputation in Erwägung zogen.

Die Fürstenrieder Straße wurde während der Unfallaufnahme mehrfach gesperrt.