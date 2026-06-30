Streit mitten in München eskaliert: Taxi fährt Radfahrer absichtlich an

München - Ein Mann hat am Dienstag in München einen Radfahrer absichtlich mit seinem Auto angefahren und verletzt.

Die Polizei ermittelt in der Münchner Innenstadt. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Laut Polizei kam es gegen 15.15 Uhr zum Unfall an der Landwehrstraße in der Nähe des Karlsplatzes (Stachus) in der Münchner Innenstadt.

Ersten Informationen zufolge sollen sich zuvor ein 46-jähriger Taxifahrer und ein 37-jähriger Fahrradfahrer gestritten haben. Der Radler stieg ab und ging zum Taxi hinter ihm. Als er dann wieder aufsteigen wollte, gab der Taxifahrer Gas.

Der 37-Jährige wurde erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Dann bremste der Taxifahrer, sodass der Mann auf die Straße fiel. Er musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.