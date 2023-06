Radfahrer (†83) stirbt nach Sturz! Polizei sucht nach Biker und Autofahrerin

Rott am Inn - Im oberbayerischen Landkreis Rosenheim ist am Freitagmorgen um genau 8.57 Uhr ein Fahrradfahrer so schwer gestürzt, dass er an den Verletzungen verstarb.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, bei dem ein 83-Jähriger ums Leben kam. © 123rf/Joerg Huettenhoelscher

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang dringend nach möglichen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

"Insbesondere werden in diesem Zusammenhang zwei namentlich bislang unbekannte Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Wasserburg zu melden", teilten die Beamten mit.

"Es handelt sich hierbei konkret um einen Motorradfahrer, der den Radfahrer unmittelbar vor dem Sturz überholt haben soll, sowie um eine Pkw-Fahrerin, die für kurze Zeit an der Unfallörtlichkeit anwesend gewesen sein soll."

Der Unfall ereignete sich in der Bahnhofstraße kurz nach der Einmündung in den Leitenweg in Rott am Inn. Trotz seines Helmes erlitt der 83 Jahre alte Mann durch den Sturz mit seinem Fahrrad so schwere Verletzungen, dass er später im Krankenhaus verstarb.

Der Senior sei laut der Ermittler von der Ortsmitte kommend bergab in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen.