Räumfahrzeug touchiert Baum, Beifahrer fliegt raus
München - Bei einem Unfall im Stadtteil Allach mit einem Winterräumfahrzeug wurden zwei junge Männer verletzt.
Am Sonntag gegen 8.15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Winterräumfahrzeug auf der Allacher Straße in westlicher Richtung.
Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum auf dem Grünstreifen. Anschließend lenkte er das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn, wo es nach wenigen Metern zum Stehen kam.
Dabei fiel sein 18-jähriger Beifahrer aus dem Räumfahrzeug. Beide jungen Männer laut Polizei leicht verletzt.
Am Fahrzeug und dem Baum entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun, wie es zum Unfall kommen konnte.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa