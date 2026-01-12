Räumfahrzeug touchiert Baum, Beifahrer fliegt raus

München - Bei einem Unfall im Stadtteil Allach mit einem Winterräumfahrzeug wurden zwei junge Männer verletzt.

Ein Räumfahrzeug kam in München von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Baum. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Am Sonntag gegen 8.15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Winterräumfahrzeug auf der Allacher Straße in westlicher Richtung.

Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum auf dem Grünstreifen. Anschließend lenkte er das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn, wo es nach wenigen Metern zum Stehen kam.

Dabei fiel sein 18-jähriger Beifahrer aus dem Räumfahrzeug. Beide jungen Männer laut Polizei leicht verletzt.