Rolltreppe liegt auf Mittlerem Ring: Chaos im Münchner Berufsverkehr

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In München-Sendling ist am Mittwochabend eine Rolltreppe von einem Lkw auf die Fahrbahn gekracht. Die Folge: lange Staus.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Eine auf der Fahrbahn liegende Rolltreppe hat am Mittwochabend für ein massives Verkehrschaos auf dem Mittleren Ring in München-Sendling gesorgt.

Die heruntergefallene Ladung sorgte für Frust im Münchner Feierabendverkehr. (Symbolfoto)
Die heruntergefallene Ladung sorgte für Frust im Münchner Feierabendverkehr. (Symbolfoto)  © Stephan Jansen/dpa

Wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte, fiel die etwa eine Tonne schwere Treppe gegen 16 Uhr kurz vor dem Heckenstallertunnel von der Ladefläche eines Lastwagens, der in Fahrtrichtung Westen unterwegs war.

Ersten Ermittlungen zufolge war die Ladung nicht ausreichend gesichert.

Verletzt wurde niemand. Auch die Fahrbahn wurde durch den Vorfall nicht beschädigt.

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Auf den Berufsverkehr hatte der Rolltreppen-Vorfall jedoch enorme Auswirkungen. Zwei Stunden lang musste die Fahrbahn Richtung Westen komplett gesperrt werden, um die Treppe zu bergen.

Gegen den 48-jährigen Lkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unzureichender Ladungssicherung eingeleitet.

Titelfoto: Stephan Jansen/dpa

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