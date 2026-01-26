Mit Sportwagen unterwegs: Senior (94) verliert die Kontrolle und verursacht schweren Unfall
München - Am Montagmorgen kam es im Münchner Norden zu einem Unfall mit vier Autos. Ein 94-jähriger BMW-Fahrer verlor wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen hellblauen Wagen und krachte in drei weitere Pkw.
Wie die Feuerwehr München mitteilte, wurde der Senior durch den Unfall mittelschwer verletzt, weitere Personen kamen unbeschadet davon.
Mehrere Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß teils erheblich beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich zunächst um die medizinische Erstversorgung des 94-Jährigen, bis der Rettungsdienst eintraf.
Parallel sicherten die Helfer die Unfallstelle ab, banden ausgelaufene Betriebsstoffe und stellten den Brandschutz sicher.
Da der Wagen ein Hybrid-Fahrzeug war, ließ die Feuerwehr die Hochvolt-Komponenten schnell und gefahrlos deaktivieren. Der verletzte Senior kam in eine Münchner Klinik.
Während der Einsatzmaßnahmen kam es rund um den Petuelring zu Verkehrsbehinderungen.
Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: Feuerwehr München