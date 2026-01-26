Mit Sportwagen unterwegs: Senior (94) verliert die Kontrolle und verursacht schweren Unfall

München - Am Montagmorgen kam es im Münchner Norden zu einem Unfall mit vier Autos. Ein 94-jähriger BMW-Fahrer verlor wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen hellblauen Wagen und krachte in drei weitere Pkw.

Der Wagen des Seniors (hellblauer BMW) wurde durch den Unfall beschädigt. © Feuerwehr München

Wie die Feuerwehr München mitteilte, wurde der Senior durch den Unfall mittelschwer verletzt, weitere Personen kamen unbeschadet davon.

Mehrere Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß teils erheblich beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich zunächst um die medizinische Erstversorgung des 94-Jährigen, bis der Rettungsdienst eintraf.

Parallel sicherten die Helfer die Unfallstelle ab, banden ausgelaufene Betriebsstoffe und stellten den Brandschutz sicher.

Da der Wagen ein Hybrid-Fahrzeug war, ließ die Feuerwehr die Hochvolt-Komponenten schnell und gefahrlos deaktivieren. Der verletzte Senior kam in eine Münchner Klinik.