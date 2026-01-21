Unfall-Drama auf dem Weg zur Schule: Auto erfasst Kind in München

München - Ein elfjähriges Kind ist in München von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Ein elfjähriges Kind ist in München bei einem Unfall schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 56-jähriger Münchner am Dienstag gegen 7.35 Uhr mit seinem Audi auf der Berg-am-Laim-Straße auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kreillerstraße unterwegs.

An der Kreuzung zur Schlüsselbergstraße hatte der Fahrer Grün und wollte geradeaus weiterfahren.

Zur gleichen Zeit betrat das Schulkind den Kreuzungsbereich – zwischen zwei auf dem rechten Fahrstreifen wartenden Autos hindurch und bei Rotlicht für Fußgänger.

Die Front des Audi erfasste das elfjährige Kind. Es erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.