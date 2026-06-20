Schock in München: Güterzug-Waggons krachen von Brücke - ein Toter!

München - Großeinsatz in München : Zwei Waggons eines Güterzugs sind in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Milbertshofen von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Eine Person überlebte das Unglück nicht!

Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München von einer Brücke in die Tiefe gestürzt. © Ehsan Monajati/dpa

"Leider musste man feststellen, dass eine Person bei den Rangierarbeiten tödlich verletzt wurde und an der Unfallstelle verstorben ist", erklärte ein Polizeisprecher vor Ort.

Die beiden Güterzüge stießen aus zunächst unklaren Gründen beim Rangieren auf der Eisenbahnbrücke zusammen. Einer der Züge entgleiste daraufhin. Im Anschluss krachten zwei Waggons die Brücke hinunter und blieben mit einem Ende auf der Schleißheimer Straße liegen, während der das andere Ende auf der Brücke liegen blieb.

Die Unglücksstelle ist die letzte Bahnüberführung vor dem nächstgelegenen Güterbahnhof. "Dass zwei Züge miteinander kollidieren und von einer Brücke stürzen - unfassbar", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Rettungskräfte wurden gegen 1.40 Uhr zu der Unglücksstelle zwischen Frankfurter Ring und Max-Diamand-Straße alarmiert.

Einem Polizeisprecher zufolge hatten die Güterzüge nichts geladen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.