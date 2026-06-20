Schock in München: Güterzug-Waggons krachen von Brücke - ein Toter!

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Zwei Güterzug-Waggons sind in München-Milbertshofen bei einem Unfall von einer Brücke auf die Schleißheimer Straße gestürzt.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Großeinsatz in München: Zwei Waggons eines Güterzugs sind in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Milbertshofen von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Eine Person überlebte das Unglück nicht!

Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München von einer Brücke in die Tiefe gestürzt.
Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München von einer Brücke in die Tiefe gestürzt.  © Ehsan Monajati/dpa

"Leider musste man feststellen, dass eine Person bei den Rangierarbeiten tödlich verletzt wurde und an der Unfallstelle verstorben ist", erklärte ein Polizeisprecher vor Ort.

Die beiden Güterzüge stießen aus zunächst unklaren Gründen beim Rangieren auf der Eisenbahnbrücke zusammen. Einer der Züge entgleiste daraufhin. Im Anschluss krachten zwei Waggons die Brücke hinunter und blieben mit einem Ende auf der Schleißheimer Straße liegen, während der das andere Ende auf der Brücke liegen blieb.

Die Unglücksstelle ist die letzte Bahnüberführung vor dem nächstgelegenen Güterbahnhof. "Dass zwei Züge miteinander kollidieren und von einer Brücke stürzen - unfassbar", sagte ein Feuerwehrsprecher.

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Die Rettungskräfte wurden gegen 1.40 Uhr zu der Unglücksstelle zwischen Frankfurter Ring und Max-Diamand-Straße alarmiert.

Einem Polizeisprecher zufolge hatten die Güterzüge nichts geladen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. 

Großeinsatz in München-Milbertshofen: Bilder vom Unfall an der Schleißheimer Straße

Die Güterzüge stürzten von der Brücke.
Die Güterzüge stürzten von der Brücke.  © Ehsan Monajati/dpa
Die Waggons krachten auf die Straße.
Die Waggons krachten auf die Straße.  © Ehsan Monajati/dpa
Polizisten sehen sich die Unfallstelle an.
Polizisten sehen sich die Unfallstelle an.  © Ehsan Monajati/dpa
Die Feuuerwehr ist an der Unglücksstelle auf der Schleißheimer Straße in Milbertshofen im Einsatz.
Die Feuuerwehr ist an der Unglücksstelle auf der Schleißheimer Straße in Milbertshofen im Einsatz.  © Ehsan Monajati/dpa
Wann die Waggons geborgen werden können, ist noch völlig unklar.
Wann die Waggons geborgen werden können, ist noch völlig unklar.  © Ehsan Monajati/dpa

Güterzug-Crash in München: Bergung beginnt

Die Rettungskräfte starteten am Samstagmorgen bereits mit der Bergung. Wie lange diese dauern wird, ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Die Schleißheimer Straße musste in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Sperre wird noch einige Zeit andauern. Eventuell sogar bis Sonntag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ließ sich zunächst noch nicht abschätzen.

Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn passierte das Unglück auf einer Strecke, die ausschließlich von Güterzügen genutzt werde. Einschränkungen im Regional- oder Fernverkehr gebe es nicht.

Erstmeldung: 7.10 Uhr; zuletzt aktualisiert: 10.19 Uhr

Titelfoto: Ehsan Monajati/dpa

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