Schwere Unfall A995: Feuerwehr muss Frau aus Auto schneiden

Unterhaching - Eine Autofahrerin hat sich bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend auf der A995 im Landkreis München mit ihrem Wagen überschlagen und schwere Verletzungen zugezogen.

Die Frau musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Die 62-Jährige wurde in ihrem auf dem Dach liegenden Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Zuvor war ein anderes Auto in Höhe der Auffahrt Unterhaching Nord aus noch ungeklärten Gründen auf ihren Wagen aufgefahren.