Schwerer Unfall in Kletterhalle: Mann fällt 16 Meter in die Tiefe

München - Bei einem Unfall in einer Kletterhalle im Stadtteil Sendling wurde ein 49-Jähriger verletzt.

In einer Kletterhalle in München kam es zu einem schweren Unfall. (Symbolbild) © Jeff Roberson/AP/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Deutsche am Donnerstagmorgen mit einem italienischen Freund (34) in der Kletteranlage.

Dabei kletterte der 49-Jährige eine Route und wurde dabei vom 34-Jährigen gesichert. In 16 Metern Höhe sollte der Ältere am Seil abgelassen werden.

Aus noch ungeklärter Ursache rutschte das Seil ohne Widerstand durch das Sicherungsgerät. Der 49-Jährige fiel ungebremst in die Tiefe und wurde schwer an der Wirbelsäule und den Beinen verletzt.

Laut Polizei hatte der 34-Jährige noch versucht, das Seil mit seinen Händen festzuhalten und zog sich dabei Verbrennungen zu.