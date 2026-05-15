Schwerer Unfall in Kletterhalle: Mann fällt 16 Meter in die Tiefe

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Trotz Sicherung stürzt ein Mann beim Abseilen in einer Kletterhalle in München ab und wird schwer verletzt.

Von Friederike Hauer

München - Bei einem Unfall in einer Kletterhalle im Stadtteil Sendling wurde ein 49-Jähriger verletzt.

In einer Kletterhalle in München kam es zu einem schweren Unfall. (Symbolbild)
In einer Kletterhalle in München kam es zu einem schweren Unfall. (Symbolbild)  © Jeff Roberson/AP/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Deutsche am Donnerstagmorgen mit einem italienischen Freund (34) in der Kletteranlage.

Dabei kletterte der 49-Jährige eine Route und wurde dabei vom 34-Jährigen gesichert. In 16 Metern Höhe sollte der Ältere am Seil abgelassen werden.

Aus noch ungeklärter Ursache rutschte das Seil ohne Widerstand durch das Sicherungsgerät. Der 49-Jährige fiel ungebremst in die Tiefe und wurde schwer an der Wirbelsäule und den Beinen verletzt.

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Laut Polizei hatte der 34-Jährige noch versucht, das Seil mit seinen Händen festzuhalten und zog sich dabei Verbrennungen zu.

Während der 49-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste, begab sich der 34-Jährige selbst zum Arzt. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Geschehens.

Titelfoto: Jeff Roberson/AP/dpa

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