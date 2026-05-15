Einsatz an der Isar: Junge (2) fällt am Deutschen Museum ins Wasser

München - Ein zweijähriges Kind ist am Freitag in München in die Isar gefallen und musste gerettet werden.

Ein Kind (2) ist am Freitag am Deutschen Museum in die Isar gefallen. © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Mutter mit dem Zweijährigen und seinem Zwillingsbruder am Vormittag in der Nähe des Deutschen Museums unterwegs, als das Kind ein Geländer überwand und in die Tiefe fiel.

Die Mutter sei daraufhin hinuntergelaufen, auch mehrere Passanten eilten zu Hilfe. Letztlich lief ein Polizist flussaufwärts durchs Wasser und holte den Jungen von einer Kiesbank an der Corneliusbrücke.

Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt das Kind keine schweren Verletzungen. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Der Sturz hatte einen Großeinsatz im Herzen Münchens ausgelöst. Laut Polizei sei von einem Unfall auszugehen, Hinweise auf ein Fremdverschulden gäbe es nicht.