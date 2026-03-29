Sturz vom Dach: Mädchen und Arbeiter schwer verletzt

München - Eine Elfjährige und ein 20-Jähriger sind bei Unfällen von Dächern gestürzt und haben sich schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Stephan Jansen/dpa

Die Elfjährige war den Angaben zufolge am Samstag gegen 20 Uhr mit einer 13-Jährigen auf das Dach einer Schule in Baierbrunn (Landkreis München) geklettert.

Beim Betreten sei eine der Scheiben aus Plexiglas eingebrochen, woraufhin die Elfjährige drei Meter tief stürzte. Warum die beiden Mädchen auf das Schuldach geklettert waren, sei noch unklar.

Derweil fiel ein 20-Jähriger ebenfalls am Samstag im Stadtteil Johanneskirchen vom Dach. Der Mann war gegen 8.20 Uhr auf eine Dachplatte getreten, die wohl als bruchgefährdet markiert war.