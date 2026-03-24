Teenager bei Unfall in München schwer verletzt: Polizei fahndet nach BMW-Fahrer

München - Ein 19-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in München schwer verletzt worden. Der an dem Crash beteiligte Fahrer eines BMW flüchtete und wird von der Polizei gesucht.

Nach einem Unfall fahndet die Münchner Verkehrspolizei nach einem etwa 40 Jahre alten BMW-Fahrer. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Laut Angaben des Münchner Polizeipräsidiums war der Teenager mit seinem Fahrrad am Montag gegen 13.55 Uhr auf dem rechten Gehweg der Bodenseestraße in Aubing stadteinwärts unterwegs, als ihm ein BMW mit Münchner Kennzeichen entgegenkam.

Auf Höhe der Hausnummer 225 bog der Wagen nach links in eine Grundstückseinfahrt ein.

Der junge Radfahrer musste den Angaben zufolge ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden und prallte dabei frontal gegen ein Hinweisschild im Grünstreifen.

Der 19-Jährige stürzte im Anschluss zu Boden und wurde schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer machte sich aus dem Staub. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt und sucht Zeugen.