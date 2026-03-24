Teenager bei Unfall in München schwer verletzt: Polizei fahndet nach BMW-Fahrer
München - Ein 19-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in München schwer verletzt worden. Der an dem Crash beteiligte Fahrer eines BMW flüchtete und wird von der Polizei gesucht.
Laut Angaben des Münchner Polizeipräsidiums war der Teenager mit seinem Fahrrad am Montag gegen 13.55 Uhr auf dem rechten Gehweg der Bodenseestraße in Aubing stadteinwärts unterwegs, als ihm ein BMW mit Münchner Kennzeichen entgegenkam.
Auf Höhe der Hausnummer 225 bog der Wagen nach links in eine Grundstückseinfahrt ein.
Der junge Radfahrer musste den Angaben zufolge ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden und prallte dabei frontal gegen ein Hinweisschild im Grünstreifen.
Der 19-Jährige stürzte im Anschluss zu Boden und wurde schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Der Autofahrer machte sich aus dem Staub. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt und sucht Zeugen.
Unfallflucht in Aubing: Zeugenaufruf der Münchner Verkehrspolizei
Beschreibung des flüchtigen Fahrers:
männlich
etwa 40 Jahre alt
Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum BMW mit Münchner Kennzeichen, machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefonnummer 08962163322, in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa