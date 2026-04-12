Tödlicher Unfall bei München: VW-Fahrer (†22) kracht gegen Baum

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Bei einem Unfall in Oberschleißheim bei München ist ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt.

Von Friederike Hauer

Oberschleißheim - Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Oberschleißheim bei München ums Leben gekommen.

Einsatzkräfte sperrten die Ingolstädter Straße während der Unfallaufnahme. (Symbolfoto)
Einsatzkräfte sperrten die Ingolstädter Straße während der Unfallaufnahme. (Symbolfoto)  © Jens Büttner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus dem Kreis Landshut gegen 3.30 Uhr mit seinem VW auf der Ingolstädter Straße stadteinwärts unterwegs.

Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und krachte auf dem Grünstreifen gegen mehrere Bäume.

Zwei Zeugen des Geschehens auf der anderen Straßenseite wählten sofort den Notruf. Laut Polizei erlitt der 22-Jährige durch den Unfall tödliche Verletzungen und starb noch vor Ort.

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Während der Unfallaufnahme blieb die Ingolstädter Straße stadteinwärts gesperrt. Zwei der beschädigten Bäume mussten von der Feuerwehr gefällt werden.

Um die Ursache zu klären, wurde der VW sichergestellt und in die Verwahrstelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa

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