Tödlicher Unfall in München: 47-jähriger Fußgänger unter Tram eingeklemmt

München - Am Montagabend fuhr gegen 20.05 Uhr ein 25-jähriger Tramfahrer die Linie 18 auf der Landsberger Straße in Richtung Bayerstraße. Plötzlich lief ein Mann auf die Gleise und kollidierte mit der Bahn.

Die Feuerwehr München schirmt den das Unfallopfer ab. © Marc Conzelmann/network-pictures

Wie die Polizei berichtet, überquerte der 47-jährige Italiener gerade die Straße in Richtung Max-Friedlaender-Bogen, auf der Höhe des Augustiner Bräus in München.

Als ihn der Tramfahrer bemerkte, machte er noch mit einem Warnsignal auf sich aufmerksam und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch konnte ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht verhindert werden.

Bei dem Aufprall erlitt der Italiener so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auch Erste Hilfe war nicht möglich, da der Mann unter der Tram eingeklemmt war. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.