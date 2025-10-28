Tödlicher Unfall in München: 47-jähriger Fußgänger unter Tram eingeklemmt

Am Montagabend ereignete sich in München ein schrecklicher Unfall. Ein Mann wurde unter einer Tram eingeklemmt und starb an der Unfallstelle.

Von Paulina Sternsdorf

München - Am Montagabend fuhr gegen 20.05 Uhr ein 25-jähriger Tramfahrer die Linie 18 auf der Landsberger Straße in Richtung Bayerstraße. Plötzlich lief ein Mann auf die Gleise und kollidierte mit der Bahn.

Die Feuerwehr München schirmt den das Unfallopfer ab.
Wie die Polizei berichtet, überquerte der 47-jährige Italiener gerade die Straße in Richtung Max-Friedlaender-Bogen, auf der Höhe des Augustiner Bräus in München.

Als ihn der Tramfahrer bemerkte, machte er noch mit einem Warnsignal auf sich aufmerksam und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch konnte ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht verhindert werden.

Bei dem Aufprall erlitt der Italiener so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auch Erste Hilfe war nicht möglich, da der Mann unter der Tram eingeklemmt war. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bergen den 47-jährigen Italiener.
Die Münchner Verkehrspolizei nahm die weiteren Ermittlungen auf. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung des 47-jährigen Mannes.

