Unfall fordert Rettungskräfte: Rollerfahrer zwischen zwei Lkw eingeklemmt

München - Ein Rollerfahrer ist am Donnerstagmorgen in der Münchner Innenstadt zwischen zwei Lastwagen geraten und eingeklemmt worden. Die Rettung des verletzten 21-Jährigen gestaltete sich kompliziert.

Die Feuerwehr musste den Verletzten mit technischem Gerät retten. © Berufsfeuerwehr München

Gegen 9.30 Uhr gingen zahlreiche Notrufe über einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen am Geschwister-Scholl-Platz ein, wie die Münchner Feuerwehr mitteilte.

Vor Ort zeigte sich das Ausmaß: Ein 21-Jähriger war mit seinem Roller zwischen zwei Lkw geraten und vom Unterbauch bis zu den Beinen unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Roller selbst steckte zwischen den beiden Lastwagen "und erschwerte dadurch die Rettungsmaßnahmen erheblich", so die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr entfernte zunächst Teile der Rollerverkleidung, um den Druck auf den Verletzten zu reduzieren und eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst zu ermöglichen.

Dann wurde ein Lastwagen vorsichtig umgesetzt. Erst dadurch ließ sich der Roller aus seiner Klemmposition lösen und der Mann konnte befreit werden.