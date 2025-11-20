Tödlicher Unfall in München: Seniorin wird von Mercedes erfasst

München - Bei einem Unfall im Stadtteil Berg am Laim wurde eine 81-jährige Münchnerin tödlich verletzt.

Ein Rettungswagen brachte die Frau (†81) ins Krankenhaus, doch jede Hilfe kam zu spät. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Die Frau war laut Münchner Polizei am Mittwoch gegen 15 Uhr zu Fuß in der Kreillerstraße unterwegs.

Auf Höhe der Hausnummer 20 wollte sie die Straße in Richtung des Ziegelstadelweges überqueren. Aufgrund des stockenden Verkehrs wurde ihr auf dem mittleren Fahrstreifen Vorrang gewährt, so die Ermittler.

Auf dem äußeren Fahrstreifen fuhr derweil ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 81-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie kurze Zeit später, berichtete die Polizei.