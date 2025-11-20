Tödlicher Unfall in München: Seniorin wird von Mercedes erfasst
München - Bei einem Unfall im Stadtteil Berg am Laim wurde eine 81-jährige Münchnerin tödlich verletzt.
Die Frau war laut Münchner Polizei am Mittwoch gegen 15 Uhr zu Fuß in der Kreillerstraße unterwegs.
Auf Höhe der Hausnummer 20 wollte sie die Straße in Richtung des Ziegelstadelweges überqueren. Aufgrund des stockenden Verkehrs wurde ihr auf dem mittleren Fahrstreifen Vorrang gewährt, so die Ermittler.
Auf dem äußeren Fahrstreifen fuhr derweil ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß.
Die 81-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie kurze Zeit später, berichtete die Polizei.
Ermittlungen laufen nach Unfall in München auf Hochtouren
Am Mercedes entstand durch den Aufprall ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Kreillerstraße gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen der Polizei dauern an.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa