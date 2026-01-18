Offenes Schädeltrauma! Radfahrer ohne Helm schaut nicht nach Autos

München - Ein Fahrradfahrer ist im Stadtteil Moosach von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in München wurde ein Radfahrer schwer verletzt. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 14.15 Uhr zum Unfall am Radweg in der Bauberger Straße. Ein 46-Jähriger fuhr dort mit seinem Rad entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Dachauer Straße.

Auf Höhe der Hausnummer 75 wollte er auf die Fahrbahn fahren. Ersten Erkenntnissen nach achtete er dabei nicht darauf, ob sich ein Auto näherte.

Zeitgleich fuhr ein 24-Jähriger auf der Bauberger Straße in entgegengesetzter Richtung. Als der Radfahrer unvermittelt zwischen geparkten Autos auf die Straße wechselte, konnte er nicht mehr bremsen.

Das Auto erfasste den Radfahrer laut Polizei frontal. Der 46-Jährige schleuderte gegen die Windschutzscheibe und dann zurück auf die Fahrbahn. Er erlitt ein offenes Schädeltrauma und musste unter notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht werden.