Unfall auf A9: Opel mit mehreren Benzinkanistern geht in Flammen auf

Das mit mehreren Benzinkanistern beladene Auto ging nach dem Unfall in Flammen auf. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig selbst befreien. © NEWS5 / Fricke

Am Sonntagabend ist auf der A9 im Landkreis Hof ein Opel mit einem anderen Auto kollidiert, hat sich daraufhin überschlagen und ist nach etwa 200 Metern auf dem Dach rutschend in Flammen aufgegangen.

Wie Reporter vor Ort berichteten, könnte überhöhte Geschwindigkeit der Grund für den Zusammenstoß gewesen sein.

"In dem Fall war es so, dass der Fahrer sich bereits selber aus dem Fahrzeug befreien konnte", so Maximilian Schaller, Einsatzleiter der Feuerwehr Berg. Der mutmaßliche Unfallverursacher konnte den Einsatzkräften jedoch noch eine wichtige Information geben, ehe er nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde: "Im Pkw waren mehrere Kanister mit Kraftstoff verladen".

Diese Erkenntnis war für Schaller und seine Kollegen wichtig: "Dadurch, dass der Pkw auf dem Dach gelegen war, war der Kraftstofftank schon durchgebrannt. Das heißt, wir hatten auslaufenden Kraftstoff, was den Brand immer wieder angefacht hatte".