21.04.2024 16:16 Unfall auf A95! Autobahn in Richtung München komplett gesperrt

Nach einem Unfall musste zwischen den Anschlussstellen Ohlstadt und Kochel am See die A95 in Fahrrichtung München gesperrt werden.

Von Marco Schimpfhauser

München - Am Sonntagnachmittag hat es auf der A95 gekracht. Die A95 musste zwischen den Anschlussstellen Ohlstadt und Kochel am See nach einem Unfall gesperrt werden. © Jürgen Mahnke/dpa In Fahrtrichtung München musste im Anschluss zwischen den Anschlussstellen Ohlstadt und Kochel am See der Abschnitt gesperrt werden. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall kurz vor 15 Uhr. "An der Anschlussstelle Ohlstadt erfolgt eine Ausleitung des Verkehrs", teilten die Beamten mit. "Rettungskräfte sind in großer Anzahl vor Ort, auch ist ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn gelandet." Die Fahrbahn in Richtung Garmisch-Partenkirchen sei von den Maßnahmen nicht betroffen. Konkrete Details zum Unfall selbst gab das Polizeipräsidium Oberbayern Süd noch nicht bekannt.

Titelfoto: Jürgen Mahnke/dpa