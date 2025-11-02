Unfall-Drama in München: Kind läuft auf Straße und wird von Auto erfasst
München - Eine Vierjährige ist in München von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.
Das Mädchen war laut Polizeiangaben am Freitag gegen 14.15 Uhr zusammen mit ihrer Mutter auf dem Gehweg der Ernst-Haeckel-Straße in Allach unterwegs.
Den Ermittlungen zufolge lief das Kind plötzlich hinter einem geparkten Anhänger auf die Fahrbahn. Eine 27-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Vierjährige mit dem vorderen rechten Kotflügel ihres Mercedes.
Das Kind stürzte und verletzte sich schwer. Es wurde mit einem Bruch im Unterschenkel in ein Krankenhaus gebracht.
An dem Auto entstand laut Polizei ein geringer Schaden. Die Münchner Verkehrspolizei leitet die Ermittlungen zu dem Unfall.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa