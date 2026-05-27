Radfahrer von Alfa Romeo erfasst: Riesiges Trümmerfeld, dreiste Schaulustige
München - Bei einem Unfall im Stadtteil Neuperlach wurden am Dienstagabend zwei Menschen verletzt und mehrere Autos beschädigt.
Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 18-jähriger Münchner gegen 19.35 Uhr mit seinem Elektrorad auf dem rechten Radweg der Therese-Giehse-Allee in nordöstlicher Richtung. An der Kreuzung zur Heinz-Hilpert-Straße wollte er diese geradeaus überqueren.
Gleichzeitig fuhr ein 19-Jähriger mit einem Alfa Romeo auf der Heinz-Hilpert-Straße und wollte geradeaus in den Fritz-Kortner-Bogen überqueren.
An der Kreuzung missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des Radfahrers, es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige wurde frontal erfasst und schwer verletzt. Das Auto überquerte noch die Straße und stieß im Fritz-Kortner-Bogen gegen sechs dort Wagen, bevor es zum Stillstand kam.
"Das Trümmerfeld erstreckte sich über etwa 80 Meter", berichtete die Feuerwehr.
Unfall an der Therese-Giehse-Allee: 19-Jähriger wohl zu schnell unterwegs
Durch den Aufprall erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen. Er musste während der Unfallaufnahme zudem von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Beide Beteiligten mussten schließlich in Krankenhäuser gebracht werden. Laut Feuerwehr musste der verletzte Radfahrer bei der Erstversorgung vor Ort von neugierigen Schaulustigen abgeschirmt werden.
Am Alfa Romeo entstand ein Totalschaden, das Pedelec wurde leicht beschädigt. Von den sechs geparkten Autos waren drei so demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten.
Aufgrund der massiven Unfallfolgen gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der 19-Jährige zu schnell gefahren ist. Um den Ablauf genau zu klären, werden Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 089/62163322 beim Unfallkommando melden.
Während der Aufnahme des Geschehens blieben die Therese-Giehse-Allee sowie der Fritz-Kortner-Bogen stundenlang gesperrt.
Erstmeldung 9.59 Uhr, zuletzt aktualisiert 11.52 Uhr
Titelfoto: Berufsfeuerwehr München (2)