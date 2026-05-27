Radfahrer von Alfa Romeo erfasst: Riesiges Trümmerfeld, dreiste Schaulustige

München - Bei einem Unfall im Stadtteil Neuperlach wurden am Dienstagabend zwei Menschen verletzt und mehrere Autos beschädigt.

Die Unfallstelle an der Therese-Giehse-Allee wurde während der Ermittlungen abgesperrt. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 18-jähriger Münchner gegen 19.35 Uhr mit seinem Elektrorad auf dem rechten Radweg der Therese-Giehse-Allee in nordöstlicher Richtung. An der Kreuzung zur Heinz-Hilpert-Straße wollte er diese geradeaus überqueren.

Gleichzeitig fuhr ein 19-Jähriger mit einem Alfa Romeo auf der Heinz-Hilpert-Straße und wollte geradeaus in den Fritz-Kortner-Bogen überqueren.

An der Kreuzung missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des Radfahrers, es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige wurde frontal erfasst und schwer verletzt. Das Auto überquerte noch die Straße und stieß im Fritz-Kortner-Bogen gegen sechs dort Wagen, bevor es zum Stillstand kam.

"Das Trümmerfeld erstreckte sich über etwa 80 Meter", berichtete die Feuerwehr.