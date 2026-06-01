Unfall mit Transporter: Tram entgleist, fünf Menschen verletzt

München - Am Samstag ist in München ein Auto mit einer Tram zusammengestoßen. Fünf Menschen wurden verletzt.

Feuerwehrleute mussten die entgleiste Tram zurück auf die Schienen schieben. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr mitteilte, passierte der Unfall gegen 14.38 Uhr an der Kreuzung der Dachauer Straße mit der Landshuter Allee.

Ein 19-Jähriger war mit einem Ford-Kleintransporter auf der Dachauer Straße stadteinwärts unterwegs, parallel zu ihm fuhr eine Tram. An der Kreuzung wollte der Autofahrer dann an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle nach links in Richtung Olympiapark abbiegen, berichtete die Polizei.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Bahn, die dadurch entgleiste.

Der 19-jährige Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde. Seine Mitfahrer (19, 21, 21) wurden leicht verletzt. In der Tram zog sich eine 72-Jährige leichte Verletzungen zu.