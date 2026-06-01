Unfall mit Transporter: Tram entgleist, fünf Menschen verletzt

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Bei einem Unfall mit einem Transporter ist in München eine Tram entgleist. Die Feuerwehr war mit vollem Körpereinsatz gefordert. Fünf Menschen wurden verletzt.

Von Friederike Hauer

München - Am Samstag ist in München ein Auto mit einer Tram zusammengestoßen. Fünf Menschen wurden verletzt.

Feuerwehrleute mussten die entgleiste Tram zurück auf die Schienen schieben.
Feuerwehrleute mussten die entgleiste Tram zurück auf die Schienen schieben.  © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr mitteilte, passierte der Unfall gegen 14.38 Uhr an der Kreuzung der Dachauer Straße mit der Landshuter Allee.

Ein 19-Jähriger war mit einem Ford-Kleintransporter auf der Dachauer Straße stadteinwärts unterwegs, parallel zu ihm fuhr eine Tram. An der Kreuzung wollte der Autofahrer dann an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle nach links in Richtung Olympiapark abbiegen, berichtete die Polizei.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Bahn, die dadurch entgleiste.

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Der 19-jährige Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde. Seine Mitfahrer (19, 21, 21) wurden leicht verletzt. In der Tram zog sich eine 72-Jährige leichte Verletzungen zu.

Unfall zwischen Landshuter Allee und Dachauer Straße sorgt für Verkehrschaos im Münchner Westen

Als der Transporter verbotenerweise links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Tram.
Als der Transporter verbotenerweise links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Tram.  © Berufsfeuerwehren München

Die etwa 50 weiteren Fahrgäste blieben unbeschadet. Der Tramfahrer musste laut Feuerwehr von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

An der Tram und dem Auto entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro schätzt.

Feuerwehrleute mussten die Bahn unter vollem Körpereinsatz zurück ins Gleis schieben. Während der Unfallaufnahme und Bergung blieb die Kreuzung rund drei Stunden lang gesperrt.

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Der Unfall sorgte für ein Verkehrschaos im Münchner Westen: Neben der bestehenden Baustelle an der Landshuter Allee führte die zeitweise Sperrung von Fahrspuren auf der Dachauer Straße zu Verstopfungen.

Außerdem musste der Tramverkehr in beiden Richtungen zeitweise ausgesetzt werden. Eine Veranstaltung im SAP Garden sorgte derweil für ein zusätzliches Verkehrsaufkommen in der Region.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München (2)

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