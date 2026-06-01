Unwetter fordert Schwerverletzte: Bauzaun stürzt auf Radfahrerin

Oberschleißheim - Am Sonntag gab es in weiten Teilen Bayerns schwere Unwetter . Einer 67-Jährigen aus dem Landkreis München wurde das zum Verhängnis.

Der Metallzaun stürzte direkt auf die Radfahrerin. (Symbolbild) © bulgn/123RF

Die Frau war gegen 14.50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Birkhahnstraße in Oberschleißheim in Richtung Mittenheim unterwegs, wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte.

Aufgrund der teils sturmartigen Böen kippten dort rund 30 Meter eines Bauzauns um. Der Metallzaun stürzte direkt auf die Frau. Sie wurde unter anderem am Kopf getroffen.

Die 67-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizeiangaben trug sie zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.