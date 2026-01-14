Unfall in München-Lochhausen: Senior prallt am Krähenweg frontal gegen Baum

Verkehrsunfall in München: Ein 92-Jähriger wurde am Dienstag am Krähenweg verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend ist ein 92 Jahre alter Mann im Münchner Stadtgebiet mittelschwer verletzt worden.

Der Mann prallte mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum.
Die Feuerwehr München wurde gegen 21.53 Uhr zu dem Unfall am Krähenweg in Lochhausen alarmiert.

Nach Angaben der Feuerwehr kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein Notarzt untersuchte den Mann noch an der Unfallstelle und stufte seine Verletzungen als mittelschwer ein.

Um den Fahrer möglichst schonend aus dem Fahrzeug zu befreien, bereiteten die Einsatzkräfte zunächst eine technische Rettung vor. Diese war im weiteren Verlauf jedoch nicht notwendig: Der 92-Jährige konnte das Auto mit Unterstützung der Feuerwehr eigenständig verlassen.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten anschließend in eine Münchner Klinik. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme, unter anderem durch das Ausleuchten der Einsatzstelle.

Auto prallt in München gegen Baum: Polizei ermittelt zur Unfallursache

Warum der Mann von der Straße abkam, war zunächst unklar.
Der Rettungsdienst brachte den Senior in eine Klinik.
Zur genauen Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

