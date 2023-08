Unfall in München: Taxi erfasst Radfahrer mit zwei Kindern

Zwei Kinder und ihr Vater kamen nach einem Unfall in München in Krankenhäuser. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, war es am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr in der Forstenrieder Allee zu dem schweren Unfall gekommen.

Der Vater war dort mit seinen vier und sechs Jahre alten Töchtern unterwegs. Während die Jüngere auf einem Kindersitz am Rad des Vaters saß, fuhr die Ältere auf einem hinten fixierten Kinderrad (sogenannter "Nachläufer") mit.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit einem Taxi, das ebenfalls stadtauswärts unterwegs war.

Die Kinder wurden beim Unfall mittelschwer verletzt und kamen in eine Münchner Klinik. Der Vater musste mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus transportiert werden.