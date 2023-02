Ungebremst durch die Eingangstür ins OEZ: Auto rast in Münchner Einkaufszentrum

"So etwas sieht man nicht jeden Tag, das ist schon ein sehr außergewöhnliches Ereignis", so Kießkalt weiter. Auch für die Menschen in dem Gebäude war dies ein schockierendes Erlebnis.

Die 83-Jährige aus München wollte laut Polizei auf den Bereich des nördlichen Parkgeländes am Olympia Einkaufszentrum fahren, beschleunigte an der Schranke jedoch stark und durchbrach dann mit ihrem Auto die Eingangstür. Der Wagen stieß gegen die gläserne Rolltreppe und kam dort zum Stehen.

Warum die Fahrerin eine Schranke und zwei Poller durchbrach und dann im Gebäude in die Rolltreppe krachte, ist noch unklar. © network-pictures.com

"Mein allererster Gedanke war: Oh mein Gott, das ist ein Selbstmord und jetzt explodiert gleich das Auto."

Vor knapp sieben Jahren war das Olympia-Einkaufszentrum Schauplatz eines rechtsradikal motivierten Anschlags, der landesweit Schlagzeilen machte.

Entsprechend hatte man wohl diese Geschehnisse noch im Hinterkopf: "Wir haben nur gesehen, dass die Leute in dem Center wegrennen und sind dann auch wieder in den Laden. Wir dachten, dass eine Bombe explodiert oder etwas wirklich Schlimmes passiert", so eine weitere Zeugin. Sie war als Aushilfe an diesem Tag vor Ort.

Als ihr bewusst wurde, dass es sich um einen Unfall handelte, rannte sie zum Auto, um zu helfen: "Die Fahrerin war richtig unter Schock. Ich habe sie einer anderen Dame übergeben. Verletzt war sie aber meiner Einschätzung nach nicht sehr."

Offenbar war sie eine der nur wenigen Menschen, die zu Hilfe eilten: "Es standen mega viele Leute herum, richtig geholfen haben aber nur zwei, drei Leute."

Einige Mitarbeiter des Einkaufszentrums unterstützten die Einsatzkräfte beim Reinigen und Aufräumen des Gebäudes. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte.