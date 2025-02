Zeugen retten Mann aus Bahn-Gleis, doch jede Hilfe ist vergeblich

München - Nach seinem Sturz ins Gleis am Ostbahnhof ist ein 66-Jähriger im Krankenhaus verstorben.

Er war so schwer verletzt, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste.

Wie die Polizei berichtete, war der Münchner am vergangenen Sonntag gegen 1.10 Uhr am U-Bahn-Gleis entlang getorkelt.

Der Rettungsdienst brachte den Mann mit einem Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus, wo er schließlich am Donnerstag starb.

Die Ermittlungen zum Fall dauern weiterhin an, so die Polizei am Freitag.