Unter Wasser! Was treibt denn dieses Weihnachts-Duo zwischen Fischen?

München - Ein ungewöhnliches Weihnachts-Duo sorgt in München für staunende Gesichter: Ein Schneemann und der Weihnachtsmann tauchen in einem Becken mit Meeresbewohnern ab, um die anschließend reichlich zu beschenken.

Für die Unterwasserbewohner seien die Taucher nichts Ungewöhnliches: Immer am Wochenende würden die Haie und Fische in dem tropischen Großbecken gefüttert, dann werde auch geputzt.

In diesem Jahr sei nun ein Schneemann dabei. Es sei "schön zu sehen, dass ein Schneemann in 25 Grad warmem Wasser hält", scherzte Verbaast.

"Die Kinder sind immer fasziniert und freuen sich, dass der Weihnachtsmann nicht nur ihnen, sondern auch den Fischen Geschenke bringt", sagte Sea-Life-Sprecherin Merve Pohl zu der Aktion in der bayerischen Landeshauptstadt. Wer sich vor Ort ein Bild machen will: Schneemann "Snowy" wird in den Themenwochen vom 14. Dezember bis 18. Februar zu sehen sein.

Kinder können dann auf einem Quizpfad mehr über die Tierwelt der Arktis erfahren. An diesem Wochenende wird das Weihnachtsmann-Schneemann-Taucher-Duo aber erst einmal jeweils um die Mittagszeit im Wasser zu sehen sein.