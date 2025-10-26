Wahllokale geöffnet: München entscheidet über Olympia-Bewerbung

München - In München hat der Olympia-Bürgerentscheid begonnen. Um 8 Uhr öffneten die Wahllokale, in denen Bürgerinnen und Bürger abstimmen können, ob sie für oder gegen eine Bewerbung für die Sommerspiele sind.

1972 gab es bereits Olympische Spiele in München. Haben die Bürger Lust auf eine Wiederholung? © Sven Hoppe/dpa

106 Wahlräume hatte die bayerische Landeshauptstadt dafür eingerichtet.

Bis 18 Uhr können die Leute ihr Kreuz machen. Danach ist klar, ob es eine Mehrheit gibt für das Mega-Event, das 2036, 2040 oder 2044 hierzulande steigen soll.

Der Weg dahin ist noch sehr weit: Sollte München sich für eine Bewerbung entscheiden, dann müsste man sich in Deutschland noch gegen Berlin, Hamburg und Rhein-Ruhr durchsetzen.

Gelingt das, dann erst geht der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) offiziell beim IOC ins Rennen.