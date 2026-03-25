"Warnsignale ignoriert": Abgewählter OB Reiter gibt schwere Erkrankung bekannt

München - Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD) ist nach eigenen Angaben schwer erkrankt.

Dieter Reiter (67, SPD) leidet nach eigenen Angaben an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Leider habe ich in den letzten Wochen und Monaten körperliche Warnsignale ignoriert, Erkrankungen nicht auskuriert", ließ der SPD-Politiker über die Stadt mitteilen. Unmittelbar nach der Wahl habe er sich in Behandlung begeben.

"Das Ergebnis ist nun eine doch ernsthaftere Erkrankung am Herz-Kreislauf-System, die mich neben medikamentöser Behandlung zu längerfristiger Ruhe und Erholung zwingt."

Reiter hatte sich nach seiner Niederlage in der Stichwahl am Sonntag nur kurz auf der SPD-Wahlparty blicken lassen und dort sein Karriereende angekündigt. Danach hieß es, er sei bis auf Weiteres krankgeschrieben.

Der designierte neu gewählte Oberbürgermeister Dominik Krause (35, Grüne) übernahm daraufhin die Amtsgeschäfte, Wochen vor seinem eigentlichen Amtsantritt am 1. Mai.