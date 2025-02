Warnstreik am Flughafen: In wenigen Stunden geht es auch in München los

München - Bereits in wenigen Stunden geht es los, Reisende müssen gewappnet sein: Am Münchner Flughafen fallen ab Donnerstag zahlreiche Flüge aus, auch Verspätungen müssen eingeplant werden. Grund dafür ist ein Warnstreik.

Der Betreiber des Flughafens empfiehlt Reisenden deshalb, sich frühzeitig über den Status des eigenen Flugs zu informieren. Dass der 48-stündige Streik auf den Beginn der Faschingsferien am Freitag fällt, dürfte für zusätzlichen Frust bei Reisenden sorgen.

Den Angaben zufolge sind rund 1600 An- und Abflüge in der Landeshauptstadt Bayerns geplant. Die jeweiligen Fluggesellschaften werden aber voraussichtlich den Großteil davon annullieren.

Die Gewerkschaft ver.di hat alle Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft, welche für die Kontrollen der Passagiere zuständig ist, zum Streik aufgerufen . Die Aufforderung gilt auch für Angestellte in der Flugzeugabfertigung sowie weiterer Dienstleister.

Die Lufthansa hat bereits reagiert und einen entsprechenden Sonderflugplan veröffentlicht. Im Fokus stehe bei diesem aber vor allem das Ziel, für die anstehende reguläre Wiederaufnahme des Flugbetriebs am Samstag gewappnet zu sein, hieß es.

Hintergrund des Warnstreiks, der auch an anderen Flughäfen im Land für Chaos sorgt, ist der brodelnde Tarifkonflikt für Beschäftigte bei Bund und Kommunen. Am Dienstag der zurückliegenden Woche war die zweite Entgeltrunde ohne Ergebnis geendet. Das hat nun Folgen. Die nächste Verhandlungsrunde soll geplant am 14. und 15. März stattfinden.