Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz 2025: Öffnungszeiten, Stände und Programm

München - Am Montag, 24. November, öffnet der Christkindlmarkt am Marienplatz seine Pforten. Welche Programmpunkte Du auf keinen Fall verpassen solltest, liest Du hier.

Der Christkindlmarkt am Marienplatz öffnet am 24. November seine Türen. © München Tourismus, Lukas Barth

Der klassisch gehaltene Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und bekanntesten in München und endet am 24. Dezember.

Er ist die ganze Woche über geöffnet:

Montag bis Samstag : 10 bis 21 Uhr



: 10 bis 21 Uhr Sonntag : 10 bis 20 Uhr



: 10 bis 20 Uhr Am 24. Dezember: 10 bis 14 Uhr



Am Eröffnungstag beginnt das weihnachtliche Treiben um 17 Uhr mit der offiziellen Eröffnungszeremonie. Dabei erstrahlt der Christbaum am Marienplatz zum ersten Mal in voller Pracht.

Anschließend hält Oberbürgermeister Dieter Reiter die Eröffnungsrede vom Rathausbalkon, während man der schönen Musik von Adi Stahuber und seinen Isartalern und der Blasmusikkapelle aus der Baumspendergemeinde Ellmau am Wilden Kaiser (Tirol) lauschen kann.