Tollwood Winterfestival 2025: Das erwartet Dich auf der Münchner Theresienwiese

München - Am 25. November startet das beliebte Tollwood Winterfestival auf der Theresienwiese. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Ständen und Programm findest Du hier.

Das Tollwood 2025 beginnt am 25. November in München. © Anton Brandl

"Jetzt erst recht!" – Unter diesem hoffnungsvollen Motto setzt das Tollwood Winterfestival in München vom 25. November bis 23. Dezember ein kraftvolles Zeichen für Frieden, Demokratie und Umweltschutz.

Vom 25. November bis 23. Dezember kann das Festival kostenlos besucht werden, für einige Veranstaltungen musst Du allerdings vorab ein Ticket erwerben. Dafür wurde extra eine Ticket-Hotline eingerichtet: 089-38 38 50 0.

Traditionell klingt es mit der berühmten Tollwood-Silvesterparty und dem Mitternachtswalzer auf der Theresienwiese aus.

Während die Öffnungszeiten für Gastronomie und Markt identisch sind, unterscheiden sich ihre jeweiligen Schließzeiten.

Für den Markt:



Montag: 14 Uhr bis 22.30 Uhr



Dienstag bis Freitag: 14 Uhr bis 23.30 Uhr



Samstag: 11 Uhr bis 23.30 Uhr



Sonntag: 11 Uhr bis 22.30 Uhr



Für die Gastro:

Sonntag und Montag: bis 22.30 Uhr



Dienstag bis Samstag: bis 0 Uhr



Für den Hexenkessel:

Sonntag und Montag: bis 0 Uhr



Dienstag bis Samstag: bis 1 Uhr



Am 23. Dezember schließt das gesamte Festival um 22 Uhr.