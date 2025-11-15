Die schönsten Weihnachtsmärkte in München 2025

Welche Weihnachtsmärkte in München sind am schönsten? Entdecke die besten Weihnachtsmärkte in München: alle Termine, Zeiten und Highlights.

Die Weihnachts- und Christkindlmärkte in München verwandeln die Stadt in ein funkelndes Winterwunderland. Verschaffe Dir hier einen Überblick zu den schönsten Weihnachtsmärkten in München.

Welche Weihnachtsmärkte in München am schönsten sind, verrät Dir TAG24. © 123rf/foottoo Es ist kein Geheimnis, dass die Weihnachtszeit in München vor allem durch den Christkindlmarkt am Marienplatz einfach magisch ist. In der bayerischen Landeshauptstadt gibt es aber noch viele weitere schöne Weihnachtsmärkte, die alle einen Besuch wert sind. Nach Anschlag in Magdeburg: Weihnachtsmärkte in Bayern mit schärferen Sicherheitskonzepten Bei den Münchner Weihnachtsmärkten kann es zu kurzfristigen Änderungen der Termine und Öffnungszeiten kommen. Alle angegebenen Informationen zu den Weihnachtsmärkten in München 2025 sind ohne Gewähr.

Christkindlmarkt am Marienplatz

Das malerische Münchner Rathaus ist die perfekte Kulisse für den Christkindlmarkt am Marienplatz. © 123rf/foottoo Wann findet der Christkindlmarkt am Marienplatz 2025 statt? Der Christkindlmarkt am Marienplatz in München findet vom 24.11.2025 bis zum 24.12.2025 statt. Wo finde ich den Weihnachtsmarkt? Adresse: Marienplatz, 80331 München Eintritt frei Highlights Der Christkindlmarkt befindet sich am Marienplatz direkt im Herzen von München. Schon von Weitem sieht man den großen Christbaum vor der malerischen Kulisse des Münchner Rathauses stehen. Der Christkindlmarkt lädt dazu ein, durch die mehr als 130 Waren- und Gastronomiestände zu schlendern und die festliche Stimmung aufzunehmen. Besondere Programmhighlights sind Adventsmusik vom Rathausbalkon und der Krampuslauf. Kinder können in der Himmelswerkstatt kreativ werden. Zum Münchner Christkindlmarkt gehört der Krippenmarkt, der vor der Kirche St. Peter zu finden ist. Der Markt bietet eine große Auswahl an Krippen, Zubehör und Figuren. Öffnungszeiten montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr

sonntags von 10 bis 20 Uhr



24.12.2025 von 10 bis 14 Uhr Weitere Informationen

christkindlmarkt-muenchen.de

Auf dem Münchner Krippenmarkt bekommt man alles, was man für eine schöne Krippe benötigt. © 123rf/foottoo

Winterzauber auf dem Viktualienmarkt

Beim Besuch des Winterzaubers auf dem Viktualienmarkt kommt Weihnachtsstimmung auf. © dpa/Felix Hörhager Wann findet der Winterzauber auf dem Viktualienmarkt 2025 statt? Den Winterzauber auf dem Viktualienmarkt in München kann man vom 1.11.2025 bis zum 5.1.2026 besuchen. Wo finde ich den Weihnachtsmarkt? Adresse: Viktualienmarkt, 80331 München Eintritt frei Highlights Der zentral gelegene Viktualienmarkt ist eine beliebte Adresse, um Lebensmittel einzukaufen, etwas Leckeres zu essen oder eine Erfrischung im Biergarten zu genießen. Während der Winterzeit verwandelt sich der Markt zwischen Figurenbrunnen mit Karl Valentin, Liesl Karlstadt und weiteren in eine besonders schöne Weihnachtswelt. Zum Winterzauber auf dem Viktualienmarkt erweitern viele der Händler ihr Angebot passend zur Weihnachtszeit. So gibt es nicht nur hochwertige Lebensmittel und Spezialitäten, sondern auch Glühwein, Eierpunsch und weihnachtliche Cocktails. Wer noch Inspiration fürs Weihnachtsessen sucht, wird auf dem Winterzauber auf dem Viktualienmarkt sicherlich fündig. Öffnungszeiten montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr Weitere Informationen Winterzauber auf dem Viktualienmarkt

Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz

Unter den Münchner Weihnachtsmärkten ist das Weihnachtsdorf im Kaiserhof ein echtes Highlight. © 123RF/rudiernst Wann findet das Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz 2025 statt? Das Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz findet vom 17.11.2025 bis zum 22.12.2025 statt. Am Totensonntag, dem 23.11.2025, bleibt das Dorf geschlossen. Wo finde ich den Weihnachtsmarkt? Adresse: Residenzstraße 1, 80333 München Eintritt frei Highlights Ein besonders charmanter Weihnachtsmarkt in München ist das Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz. Die urigen Alpenhütten bilden ein weihnachtliches Dorf, in dessen Mitte eine Weihnachtspyramide und eine Kapelle mit lebensgroßer Krippe stehen. Das Angebot umfasst allerlei Kunsthandwerk von Goldschmieden, Fellgerbereien und Glasbläsern. Hungrigen Besuchern bietet sich eine große Auswahl an Spezialitäten mit Fleisch und vegetarischen sowie süßen Leckereien. Außerdem gibt es Glühwein in allen Sorten und hausgemachten Eierpunsch. Besondere Highlights für Kinder sind der Märchenwald, die Besuche vom Nikolaus am 5.12.2025 und 6.11.2025 um 17 Uhr sowie das gratis Kinderschminken im Märchenwald bei der sprechenden Maus dienstags jeweils von 16 bis 18 Uhr. Auf dem Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz gibt es eine Hütte, deren Erlös im gesamten Umfang an das Kinderhospiz gespendet wird. Öffnungszeiten 17.11.2025 von 14 bis 21 Uhr

täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr

22.12.2025 von 11 bis 20 Uhr Weitere Informationen dasweihnachtsdorf.de

Tipp: Am Montag, dem 22.12.2025, verschenkt das Weihnachtsdorf seine Christbäume. Ab 11 Uhr können alle Bäume kostenlos mitgenommen werden.

Münchner Adventsspektakel mit Mittelaltermarkt

Das Münchner Adventsspektakel mit Mittelaltermarkt findet auf dem Wittelsbacherplatz statt. © 123RF/rolfgwackenberg Wann findet der mittelalterliche Weihnachtsmarkt zu München 2025 statt? Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt zu München startet am 24.11.2025 und läuft bis zum 23.12.2025. Wo finde ich den Weihnachtsmarkt? Adresse: Wittelsbacherplatz, Brienner Straße 6 bis 10, 80333 München Eintritt frei Highlights Zur Weihnachtszeit verwandelt sich der Wittelsbacherplatz rund um das Reiterstandbild des Kurfürsten Maximilian I. in einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Das Münchner Adventsspektakel mit Mittelaltermarkt ist mit originalgetreuen Nachbildungen der alten Münchner Stadtkultur ausgestattet und überzeugt mit seinem einzigartigen Charme. An den mit viel Liebe zum Detail gestalteten mittelalterlichen Buden gibt es den markteigenen "Hexentrunk", eine Art Glühwein, und viele weitere kulinarische Spezialitäten. Eine Reise ins Mittelalter verspricht auch das Bühnenprogramm mit mittelalterlicher Musik, historischen Schaukämpfen und Tanzaufführungen. Öffnungszeiten täglich von 11 bis 21 Uhr Weitere Informationen mittelaltermarkt-muenchen.de

Schwabinger Weihnachtsmarkt

Der Schwabinger Weihnachtsmarkt strotzt nur so vor Kreativität. © Schwabinger Weihnachtsmarkt Wann findet der Schwabinger Weihnachtsmarkt 2025 statt? Der Schwabinger Weihnachtsmarkt beginnt am 28.11.2025 und endet am 24.12.2025. Wo finde ich den Weihnachtsmarkt? Adresse: Münchner Freiheit 1, 80802 München Eintritt frei Highlights Kunstliebhaber, Sammler und Kreative treffen sich auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt auf der Münchner Freiheit. Der künstlerische Weihnachtsmarkt ist ein Ort der Begegnung, der Erfahrung und der Inspiration. Auf der Bühne wird regelmäßig Live-Musik gespielt. Kunstschaffende präsentieren ihre Werke in der Galerie im Kunstzelt und der XMAS-Pop-Up-Bude. In der sozialen Hütte kann man sich über gemeinnützige Initiativen und Projekte informieren. Öffnungszeiten montags bis freitags von 12 bis 20.30 Uhr

samstags und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr

Gastronomie bis 21 Uhr

24.12.2025 von 11 bis 14 Uhr Weitere Informationen schwabingerweihnachtsmarkt.de

Neuhauser Weihnachtsmarkt

Der Neuhauser Weihnachtsmarkt ist ideal für einen gemütlichen Weihnachtsbummel. © Screenshot/Facebook/Neuhauser Weihnachtsmarkt Wann findet der Neuhauser Weihnachtsmarkt 2025 statt? Den Neuhauser Weihnachtsmarkt kann man vom 24.11.2025 bis zum 23.12.2025 besuchen. Wo finde ich den Weihnachtsmarkt? Adresse: Rotkreuzplatz, Neuhausen-Nymphenburg; 80634 München Eintritt frei Highlights Möchte man dem Weihnachtsstress und dem Trubel auf den großen Weihnachtsmärkten Münchens entfliehen, dann ist der Neuhauser Weihnachtsmarkt die passende Adresse. Der traditionelle Weihnachtsmarkt bietet eine große Auswahl an weihnachtlichen Dingen. Auch für den kleinen oder großen Appetit ist mit Crêpes, Bratwürsten, glasierten Früchten, gebrannten Mandeln, Flammkuchen, Kässpatzen, Baguettes, Schupfnudeln und Magenbroten gesorgt. Außerdem kann man sich durch das Angebot an Glühwein, Feuerzangenbowle, Bombardino und Kinderpunsch probieren. Die Highlights des großen Rahmenprogramms sind das Nikolaus-Suchspiel am 6.12.2025 um 17.30 Uhr, die große Weihnachtsgans-Tombola am 19.12.2025 um 17 Uhr und das sonntägliche Kasperltheater. Öffnungszeiten täglich von 11 bis 20.30 Uhr Weitere Informationen weihnachtsmarkt-muenchen-neuhausen.de

Märchenbazar im Olympiapark

Der Märchenbazar im Olympiapark wirkt wie eine andere Welt. © Screenshot/Instagram/maerchenbazar Wann findet der Weihnachtsmarkt 2025 statt? Der Märchenbazar im Olympiapark öffnet am 27.11.2025 seine Türen und schließt am 28.12.2025. Am 24.12.2025 ist der Märchenbazar geschlossen. Wo finde ich den Weihnachtsmarkt? Adresse: Spiridon-Louis-Ring 100, 80809 München Eintritt frei Highlights Wer den Märchenbazar im Olympiapark betritt, reist in vergangene Zeiten. Nostalgische Zirkuszelte und Jahrmarktsbuden bilden eine zauberhafte Märchenwelt. Es ist ein Ort zum Tanzen, Schlemmen, Flanieren und Verweilen. Live-Musik untermalt das gemütliche Markttreiben. Für Kinder stehen eine Märchenstunde, Kerzenziehen und Basteln auf dem täglichen Programm. Öffnungszeiten montags bis mittwochs von 14 bis 22 Uhr

donnerstags und freitags von 14 bis 23 Uhr

samstags von 12 bis 23 Uhr

sonntags von 11 bis 21 Uhr

geschlossen am 4.12.2025

25.12. und 26.12.2025 von 12 bis 21 Uhr

27.12.2025 von 12 bis 23 Uhr

28.12.2025 von 11 bis 21 Uhr

31.12.2025 Silvesterparty ab 22 Uhr Weitere Informationen maerchenbazar.de

Glühwein-Festival und Weihnachtszauberwald in Bogenhausen

Gemütlich ausgewählte Sorten Glühwein genießen kann man beim Glühwein-Festival in München. © Sreenshot/Facebook/GEJA event Wann findet das Glühwein-Festival in Bogenhausen 2025 statt? Das Glühwein-Festival und den Weihnachtszauberwald in Bogenhausen kann man vom 13.11.2025 bis zum 11.1.2026 besuchen. Wo finde ich den Weihnachtsmarkt? Adresse: Cosimastraße 145, 81925 München Eintritt frei Highlights Sich gemütlich auf die Adventszeit einstimmen kann man beim Glühwein-Festival mit Weihnachtszauberwald vor dem Cosimabad in Bogenhausen. Das liebevoll gestaltete Areal mit unzähligen Lichtern, Feuerinstallationen und einem märchenhaften Winterzauberwald ist ein fester Bestandteil der magischen Weihnachtszeit in München. Alle Genussmenschen kommen bei Crêpes, Waffeln, Baumstriezeln, Langosch, Raclette-Brot, Bratwurst, Schupfnudeln und internationalen Spezialitäten aus Äthiopien und Uganda sowie ausgewählten Sorten Glühwein voll auf ihre Kosten. Wer noch ein Geschenk sucht, wird auf dem Weihnachtsmarkt in Bogenhausen sicherlich fündig. Die Auswahl reicht von Weihnachtssternen, Lammfellen, Schals, Weihrauch, Heilsteinen, Seifen, Gartensteckern und Klangschalen über einzigartige Kinderhocker bis hin zu Krippen, Holzunikaten und Skulpturen vom Holzbildhauermeister Joachim Seitfudem. Besondere Highlights für Kinder sind das nostalgische Karussell, die Madagaskar-Kindereisenbahn und das Weihnachtsbüchsenwerfen.

Öffnungszeiten 13.11.2025 von 15 bis 22 Uhr

montags bis mittwochs von 15 bis 21 Uhr

donnerstags bis samstags von 15 bis 22 Uhr



sonntags und feiertags von 13 bis 21 Uhr



25.12. und 26.12.2025 von 12 bis 19 Uhr

Geschlossen am:

Volkstrauertag, 16.11.2025

Totensonntag, 23.11.2025

Heiligabend, 24.12.2025

Silvester, 31.12.2025 Weitere Informationen gluehwein-festival.de