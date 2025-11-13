Nach Anschlag in Magdeburg: Weihnachtsmärkte in Bayern mit schärferen Sicherheitskonzepten

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt haben die Weihnachtsmärkte in Bayern ihr Sicherheitskonzept für 2025 angepasst.

Von Philipp Demling München - Mit massiven Absperrungen, mehr Polizei und kommunalen Sicherheitsdiensten wollen Bayerns Städte auf den Weihnachtsmärkten möglichen Anschlägen vorbeugen. Die Sicherheitskonzepte wurden in den vergangenen Jahren überarbeitet und verstärkt.

Mit Videoüberwachung sichert die Stadt München ihren Weihnachtsmarkt zusätzlich ab. © Peter Kneffel/dpa Vor gut einem Jahr war ein Mann mit einem 340 PS starken Mietwagen über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefahren und hatte sechs Menschen getötet und mehr als 300 zum Teil schwer verletzt. Am Montag hat der Prozess gegen den Angeklagten aus Saudi-Arabien begonnen. Die Tat hatte für Diskussionen über die Sicherheit auf Großveranstaltungen wie Volksfesten oder Weihnachtsmärkten gesorgt und Städte dazu veranlasst, ihre Sicherheitskonzepte zu überarbeiten.

"Wir sehen keine konkrete Gefahr, es gibt keine konkreten Hinweise auf irgendwelche Anschlagspläne, auch keine Drohungen", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) am Dienstag im Interview mit dem Radiosender Bayern 2 mit Blick auf die Weihnachtsmärkte, die in den meisten bayerischen Städten Ende November losgehen. "Aber es gibt natürlich immer eine abstrakte Gefahr, ein gewisses Grundrisiko."

Messer sind auf den Weihnachtsmärkten verboten

In München sieht man sich gut vorbereitet auf den diesjährigen Christkindlesmarkt, der am 24. November startet. Ein umfassendes Sicherheitskonzept sei in enger Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und weiteren städtischen Behörden erarbeitet worden, teilte das Referat für Arbeit und Wirtschaft mit. Das Mitführen von Messern und anderen Waffen sei laut Waffengesetz auf allen Weihnachtsmärkten verboten. Beim Münchner Christkindlesmarkt, der sich über weite Teile der Fußgängerzone rund um den Marienplatz erstreckt, gibt es den Angaben nach keine Einlasskontrollen. Die Polizei gibt allerdings an, "in begründeten Fällen selektive Taschenkontrollen" durchzuführen. Zudem sei das Gebiet videoüberwacht und ein Sicherheitsdienst vor Ort. Die Zufahrten würden durch Poller und andere Absperrmaßnahmen gesichert.

Nürnberger Christkindlesmarkt soll jedes Jahr sicherer werden

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist der bekannteste Weihnachtsmarkt in Bayern. © Daniel Karmann/dpa Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist einer der ältesten, größten und bekanntesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Jedes Jahr lockt er Besucher aus aller Welt an - 2024 kamen nach Schätzungen der Stadt rund zwei Millionen Menschen.

"Das Sicherheitskonzept für den Nürnberger Christkindlesmarkt wird in enger Abstimmung mit Polizei, Feuerwehr und diversen Dienststellen der Stadt jedes Jahr aktualisiert und an eventuelle neue Vorgaben oder Gegebenheiten angepasst", teilte ein Sprecher der Stadt mit. "Dabei werden auch die Ereignisse in Magdeburg 2024 berücksichtigt." Nähere Details zum Konzept wolle man nicht bekannt geben.

Betonquader sichern Festplatz ab

Der Weihnachtsmarkt in Regensburg passt sein Sicherheitskonzept an. (Archivfoto) © Armin Weigel/dpa