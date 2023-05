Gewitter und bis zu 26 Grad in den Alpen: Pfingstwochenende in Bayern wird sommerlich

Das lange Pfingstwochenende in Bayern sorgt für sommerliche Stimmung. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag startet der Tag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit leichter Bewölkung im Freistaat.

Nur in den Alpen gibt es ein geringes Schauerrisiko. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad in Hochfranken und 24 Grad an Main und Donau.



Am Samstag soll es überwiegend sonnig bei strahlend blauem Himmel werden bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 23 Grad.

Der Wind weht weitestgehend schwach. Bei geringer Bewölkung kühlt es in der Nacht auf Sonntag auf 9 bis 4 Grad ab.

Der Pfingstsonntag verspricht viel Sonne in Bayern. Nur an und in den Alpen ist spätestens am Nachmittag mit Gewittern zu rechnen, das Ganze bei Höchsttemperaturen von 21 bis 26 Grad. In der Nacht gibt es dann wenige Wolken - Tiefstwerte zwischen 12 und 7 Grad.

Der Pfingstmontag bietet laut DWD einen Mix aus Sonne und Wolken, auch wieder mit Gewittern und Schauern an den Alpen.