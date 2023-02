So wird das Wetter in Bayern am Faschings-Wochenende

München - Die wildesten Tage des Faschings sind seine letzten! Doch spielt das Wetter in Bayern am Wochenende mit?

Es sieht nach wildem Treiben bei mäßigem Wetter aus. (Archivbild) © Daniel Vogl/dpa

Am Freitag bleibt es im Freistaat den ganzen Tag über stark bewölkt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es zudem zeitweise regnen.

Die Temperaturen liegen den Meteorologen zufolge aber zumindest bei recht milden 6 bis 15 Grad. In Ostbayern bleibt es dabei etwas kühler als im Rest des Bundeslandes.

Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen teilweise auch starker bis stürmischer Wind aus Südwest bis West. Achtung: In den Bergen sind zum Start in das Wochenende auch schwere Sturmböen möglich!

In der Nacht zum Samstag bleibt es bei 4 bis 10 Grad weiterhin bewölkt, zudem regnet es vielerorts leicht - und es kann zu stürmischen Böen kommen.



Im Tagesverlauf schafft es die Sonne an den Alpen und im Vorland, gelegentlich durchzubrechen. Es bleibt in diesen Regionen meist trocken. Ansonsten beherrschen allerdings Wolken und Regen das Bild.