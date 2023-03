Wochenende steht vor der Tür! So wird das Wetter in Bayern

In Bayern wird es am Wochenende frühlingshaft (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Am Freitag dürfen sich die Menschen im Freistaat laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) über sehr viel Sonne freuen - und das am Vormittag, Mittag sowie Nachmittag! Der Start macht also Hoffnung.

Die Temperaturen in Bayern liegen dabei zwischen 13 Grad in Oberfranken und 19 Grad an den Alpen.

Es weht ein schwacher Wind um Ost, in einigen Föhntälern kann es laut DWD allerdings teils zu starken Böen aus südlicher Richtung kommen.

Ähnlich sieht es auch am Samstag aus, da sich das freundliche Frühlingswetter fortsetzt. Im nördlichen Franken lässt sich die Sonne zwar nur vereinzelt sehen, im restlichen Freistaat dafür umso häufiger.

Die Höchstwerte pendeln sich bei 14 Grad im Hofer Land und bis 19 Grad im Nürnberger Land sowie im Alpenvorland ein. Dazu gesellt sich laut zuständigen Meteorologen ein schwacher Wind aus Ost, in Franken aus Südwest bis West.