Wetter in Bayern am Wochenende: Regenschirm oder doch Sonnenhut?

Das Wetter in München und Bayern zeigt sich in den kommenden Tagen nicht wirklich von seiner besten Seite. © Montage: Matthias Balk/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Das könnte in den kommenden Tagen leider besser sein, wobei es vereinzelte Lichtblicke geben dürfte.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mitteilte, steht den Menschen im Freistaat ein eher durchwachsenes Wochenende mit einem Wechsel aus Wolken und Sonne bevor. Regen und Gewitter trüben das Bild - besonders am morgigen Freitag.

Dieser beginnt den Meteorologen zufolge bereits stark bewölkt. Schauerartige Regenfälle, die im Tagesverlauf an Intensität zulegen und Gewitter mit sich bringen können, sorgen demnach für einen tristen sowie nassen Auftakt in das Wochenende.

In Gewitternähe sind entsprechende Sturmböen möglich, sonst weht bei Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad ein meist mäßiger Wind um West.



Am Samstag zieht der Regen laut den Experten des Wetterdienstes dann allmählich Richtung Südosten ab. Dennoch hat die Sonne gegen die Wolken in Bayern nur selten eine Chance. In Unterfranken kann es in den Abendstunden erneut regnen.



Die Höchsttemperaturen liegen bei einem mäßigen, teils auch auffrischenden Westwind zwischen 19 und 25 Grad.