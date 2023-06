Wetter in Bayern zum Wochenstart: Abkühlung im Freistaat in Sicht!

München - Das Wetter macht vielen Menschen im Freistaat seit mehreren Tagen zu schaffen. Abkühlung ist in Sicht, der Start in die neue Woche fällt jedoch zunächst überaus sonnig und warm aus.

Das Wetter in Bayern wird sich in den kommenden Tagen verändern. Manche dürften sich freuen, andere nicht. © Montage: Peter Kneffel/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut den Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist am morgigen Montag mit Temperaturen von 27 bis maximal 32 Grad in Bayern zu rechnen, wobei es im Raum Regensburg am wärmsten wird.

Es weht demnach bei im Tagesverlauf von Westen her aufziehenden Wolkenfeldern ein schwacher bis mäßiger, von Süd- auf Nordwest drehender Wind, der am Nachmittag in Böen stark auffrischen kann.

Ebenfalls am Nachmittag soll es im Freistaat zu einzelnen Schauern sowie Gewittern kommen, die den Meteorologen zufolge räumlich eng begrenzt teilweise auch Sturmböen zur Folge haben können.

Am Dienstag bleibt es dann überwiegend stark bewölkt. Die Sonne lässt sich am ehesten noch in Richtung Allgäu blicken. Vor allem im Norden ist nachmittags mit leichten Regenfällen zu rechnen.

Bei einem mäßigen, mitunter frischen Wind aus Nordwest steigen die Temperaturen lediglich auf 18 Grad bis 25 Grad.