Wolken und Schnee: So wird das Wetter am Wochenende in München

München - Das Wetter in München und Bayern wird wieder ungemütlich. Die Temperatur im Freistatt sinkt am Wochenende und es fällt in weiten Teilen des Landes erneut Schnee.

In München sinken die Temperaturen zum Sonntag hin deutlich ab. © Bildmontage: Wetteronline.de, Sven Hoppe/dpa

Am Freitag und Samstag ist es in München noch teils bewölkt, teils freundlich. Zum Sonntag hin werden die Wolken dann allerdings dichter und es fällt wieder Schnee. Von 9 Grad am Freitag sinken die Temperaturen auf 2 Grad am Sonntag.

So auch im restlichen Bayern: Südlich der Donau scheint am Samstag noch die Sonne, im Norden nehmen Quellwolken im Laufe des Tages zu. Oberhalb von 600 Metern kann in Franken bereits Schnee fallen.

Richtung Alpen bleibt es noch länger trocken, ansonsten gibt es einzelne Schauer. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor örtlicher Glätte in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Zum Wochenbeginn ist es dann in Bayern bewölkt mit gebietsweisen Regen- oder Schneeschauern. Die Höchstgrade liegen nur noch bei 1 bis 7 Grad.