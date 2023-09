Zu wenig Wohnungen! München will Studenten auf Campingplatz unterbringen

München - Wohnungen sind in München Mangelware. Bezahlbare erst recht. Aus diesem Grund hat die Rathauskoalition einen kuriosen Vorschlag ins Gespräch gebracht: Studierende sollen auf dem Campingplatz untergebracht werden.

Camping statt Chaos-WG: In München könnten manche Neu-Studierende auf einem Campingplatz untergebracht werden. (Symbolbild) © 123RF/bullltus

"Die Wohnungspolitik des Freistaates ist desaströs, das bekommen in den nächsten Wochen ganz besonders alle zu spüren, die in München studieren wollen und hier ein Zimmer suchen", so Sibylle Stöhr, Stadträtin der Fraktion "Die Grünen/Rosa Liste".

"Alleine in der Studentenstadt stehen 1500 Wohnplätze leer, weil die Sanierung nach einem Brand im Frühjahr 2021 dort nur sehr schleppend vorankommt."

Die Stadtverwaltung soll aus diesem Grund jetzt prüfen, ob die angehenden Akademiker übergangsweise auf dem Campingplatz in Thalkirchen oder im Jugendlager "The Tent" untergebracht werden könnten.

"Studierende können sich dann von Verwandten und Freunden einen Camper ausleihen und auf dem Campingplatz wohnen", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Koalitionen SPD/Volt und Die Grünen/Rosa Liste.

"Das würde ihnen mindestens vier Wochen Zeit verschaffen, um eine bezahlbare Wohnung zu finden und nicht in einem teuren Hotel oder überteuert vermieteten möblierten Apartment schlafen zu müssen."