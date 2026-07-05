Außergewöhnliche Dürre im Süden und Osten: Schuld ist aber nicht die Hitzewelle

Leipzig - Es ist jedes Jahr dasselbe: Deutschlands Böden sind trocken, besonders im Süden und Osten. Das liegt aber nicht an der heftigen Hitzewelle , die das Land in den vergangenen Wochen heimgesucht hat.

Schon vergangenes Jahr lagen weite Teile des Ufers am Bodensee auf dem Trockenen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Vielmehr habe es generell in den letzten acht Monaten viel zu wenige Niederschläge gegeben, erklärte Andreas Marx, der am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig den Dürremonitor betreibt, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

"Was die Hitzewelle macht, ist das Ausprägen einer Blitzdürre im Oberboden. Also diese obersten 25 Zentimeter, teilweise auch noch ein bisschen tiefer, also bis 30, 40 Zentimeter", sagte er.

Bei hohen Temperaturen verdunste mehr Wasser und die Pflanzen verbrauchten mehr. "Wo in den oberen Schichten noch Wasser war, geht das relativ schnell verloren."

In die tieferen Schichten des Bodens passe grundsätzlich ein ganzer Jahresniederschlag. Doch der Grundwasserstand sei niedrig, nachdem es seit Herbst 2025 wenig geregnet habe.

Auf den Karten des Dürremonitors zur Bodenfeuchtigkeit bis etwa 1,80 Meter in die Tiefe ist der südlichste Teil Deutschlands tiefrot eingefärbt – was außergewöhnliche Dürre markiert.