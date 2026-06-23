Verzweifelter Kampf gegen den Klimawandel: Forscher frieren die Arktis einfach wieder zu

Cambridge Bay (Kanada) - Das klingt im ersten Moment völlig verrückt, könnte aber unsere Klimarettung sein! In der eisigen Wildnis von Nordkanada läuft derzeit ein spektakuläres Experiment gegen die Erderwärmung . Forscher versuchen dort mit einer mutigen Methode, das schmelzende Meereis künstlich wieder dick zu machen.

Die Eisschmelze in der Arktis geht rasant voran. (Symbolfoto) © 123RF / cicloco

Das Problem im hohen Norden ist dramatisch. Durch die Klimakrise schrumpft das Sommer-Eis der Arktis rasant - in den vergangenen 45 Jahren um satte 40 Prozent!

Schmilzt das weiße Eis weg, reflektiert der dunkle Ozean die Sonnenhitze nicht mehr, sondern saugt sie auf wie ein schwarzes T-Shirt. Die Folge: Das Meer wird immer wärmer, noch mehr Eis schmilzt. Schon in den 2030er-Jahren könnte das Sommereis komplett futsch sein.

Um diesen Teufelskreis zu stoppen, hat das britisch finanzierte Start-up "Real Ice" eine genial einfache, aber körperlich extrem harte Methode entwickelt.

Wie die britische Zeitung "The Guardian" berichtet, rückte das Team mitten im tiefsten arktischen Winter, bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad, auf das Eis vor der Inuit-Stadt Cambridge Bay aus.