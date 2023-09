Folge des Klimawandels: Nord- und Ostsee "außergewöhnlich warm"

Hamburg - Der Sommer war in Deutschland zu warm , global betrachtet war es sogar der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen . Wie war es in Nordsee und Ostsee?

Das Wetter zog im Sommer wieder viele Menschen an die Strände an Ostsee und Nordsee. © Bernd Wüstneck/dpa

Das hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg ausgewertet und am Montag vorgestellt. Demnach war es der fünftwärmste Sommer in der Nordsee und zehntwärmsten in der Ostsee seit 1997. Es gab aber deutliche regionale Unterschiede.

"Im Westen der Nordsee haben wir grundsätzlich höhere Temperaturen beobachtet, im Osten niedrigere", sagte BSH-Präsident Helge Heegewaldt.

"Besonders die zentrale Nordsee, die Bereiche vor der britischen Küste und der nördlichste Teil der Ostsee waren außergewöhnlich warm." Vor Großbritannien war es bereits im Juni fünf Grad wärmer als üblich.

"Insgesamt beobachten wir aber auch für diesen Sommer eine im Rahmen des Klimawandels erwartbare moderate Erwärmung der deutschen Meeresgewässer", so Heegewaldt. Wärmere Meere beeinflussen laut BSH Wetter und Klima.