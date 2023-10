Forscher will für 27.000 Kilometer nicht das Flugzeug nehmen und wird gekündigt

Gianluca Grimalda (51) war mehrere Monate in Papua-Neuguinea. © Scientist Rebellion

Grimalda macht auf X, ehemals Twitter, öffentlich, dass ihm gekündigt worden sei. Das IfW schrieb gegenüber TAG24, dass es "sich prinzipiell nicht zu internen Personalangelegenheiten in der Öffentlichkeit" äußere. Das diene dem Schutz der Beschäftigten. Auf der Internetpräsenz des IfW ist die persönliche Seite des Forschers aber gelöscht. Dort gibt es nur die Fehlermeldung "404 - Seite nicht gefunden".

Was ist vorgefallen? Grimalda war für Feldforschung in Papua-Neuguinea. In Bougainville untersuchte er über einen Zeitraum von sechs Monaten die sozialen Auswirkungen des Klimawandels. Laut Scientist Rebellion erreichte den 51-Jährigen am 27. September die Aufforderung aus Kiel, innerhalb von fünf Tagen nach Schleswig-Holstein zurückzukehren, da die Genehmigung zum Auslandsaufenthalt am 10. September ausgelaufen sei.

Dem kam der Forscher nicht nach. Seine Begründung: Die Dauer der Feldforschung habe sich wegen erheblicher Sicherheitsbedrohungen und logistischer Hindernisse um zwei Monate verlängert. Außerdem verursache das Fliegen im Vergleich zum Reisen auf dem Land- und Seeweg hohe Umweltbelastungen.

Den 39.000 Kilometer weiten Hinweg nach Papua-Neuguinea hat Grimalda daher nach eigenen Angaben größtenteils per Bahn, Bus und Fähre hinter sich gelegt. Damit habe die Reise 6,7 Tonnen CO2 eingespart, aber immer noch 2,7 Tonnen Treibhausgase ausgestoßen.